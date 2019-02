Lega, ispezione ambiente parte da Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 2 FEB - L'Umbria è la prima delle quattro regioni che saranno oggetto di ispezione della Commissione bicamerale d'inchiesta sugli ecoreati. Lo sottolinea con soddisfazione in una nota della Lega il vice presidente della Commissione stessa, il senatore Luca Briziarelli.

"Si comincerà, presumibilmente ad inizio marzo, dall'Umbria - dice - dopo che è stata accolta la mia richiesta di inserire la regione dell'Italia centrale nel calendario delle missioni che la Commissione d'inchiesta stilerà a breve. Sarà l'occasione, da un lato, per proseguire nel lavoro già avviato nel corso della precedente legislatura dai senatori Paolo Arrigoni e Stefano Candiani, che avevano portato la Commissione a visitare la discarica Le Crete ad Orvieto e la 'Valle dei fuochi' in Val Nestore e ad avviare una serie di audizioni relative alla situazione di Terni e Perugia".