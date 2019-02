Salgono a 158 domande Quota 100 a Inps

Salgono a 158 le domande di pensione anticipata con Quota 100 arrivate all'Inps dall'Umbria.

Dato aggiornato dall'Istituto alle 12 del primo febbraio.

La maggior parte delle richieste, 128, sono giunte dalla provincia di Perugia e 30 da quella di Terni.

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica dal portale dell'Inps. Direttamente dall'interessato o attraverso i patronati. Le 158 domande inviate dall'Umbria sono ora nel database dell'istituto per essere lavorate.