Perugia-Ancona, ok raddoppio Valfabbrica

(ANSA) - PERUGIA, 1 FEB - Il consiglio di amministrazione dell'Anas ha approvato il progetto esecutivo per il raddoppio a quattro corsie di un tratto della strada statale 318 "di Valfabbrica" (direttrice Perugia-Ancona) tra Valfabbrica e Casacastalda, in provincia di Perugia.

I lavori, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consistono nella realizzazione di una seconda carreggiata affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale.

Il tratto da raddoppiare - spiega l'Anas in una nota - è lungo circa 3 chilometri di cui 2,4 in galleria: la galleria "Casacastalda", lunga 1,54 km, e la galleria "Picchiarella", lunga 874 metri. Comprende anche due viadotti per 160 metri complessivi: il viadotto "Tre Vescovi" e il viadotto "Calvario".

Nei prossimi mesi sarà bandita la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. La durata complessiva di esecuzione prevista dal progetto è di tre anni e sei mesi.