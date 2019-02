In ospedale Terni moderna 'sala ibrida'

All'ospedale Santa Maria di Terni verrà inaugurata a breve una delle prime 20 sale ibride italiane. Una moderna sala chirurgica e angiografica che consentirà interventi di chirurgia vascolare ad alta complessità con gestione integrata e multidisciplinare di patologie vascolari, e non solo, in particolare aneurismi toraco-addominali.

La prossima attivazione della sala ibrida e la presenza a Terni della comunità italiana di chirurgia vascolare, ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Luca Barberini, "dimostrano quanto abbiamo investito e quanto vogliamo continuare ad investire nell'azienda ospedaliera di Terni per dare una risposta non solo alla città e alla provincia ma per rendere questa azienda ospedaliera, attraverso l'innovazione tecnologica che abbiamo messo in atto, inserita nel sistema sanitario regionale e capace di creare sempre più attrazione anche al di fuori dei nostri confini regionali".