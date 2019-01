Giovane sorpreso con 100 gr marijuana

E' stato notato mentre, con aria sospetta, percorreva alcune vie secondarie del centro di Terni, poi una volta fermato, il personale della guardia di finanza lo ha trovato in possesso di oltre 100 grammi di marijuana con cui si sarebbero potute ricavare oltre 300 dosi: per questo un ventenne del posto è stato arrestato durante un'attività di contrasto allo spaccio di droga.

Nel corso della perquisizione a casa del giovane è stato trovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionare le dosi, nonché diversi semi di canapa indiana.

Nel corso dell'udienza direttissima di convalida, il ventenne è stato rimesso in libertà con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Salgono complessivamente a oltre 180 i grammi di droga sequestrati dall'inizio dell'anno dalle fiamme gialle tra cocaina eroina, hascisc e marijuana.