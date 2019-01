Addio a Leo Cenci, Perugia ti porta nel cuore

Le istituzioni, rappresentanti delle forze dell'ordine e tantissimi cittadini hanno affollato il Duomo di Perugia per l'ultimo saluto a Leonardo Cenci. I funerali del fondatore di Avanti Tutta sono stati celebrati dal vescovo delegato ad omnia Paolo Giulietti.

Attorno a Leonardo si é radunato anche il mondo dello sport.

Fra i tanti che hanno salutato i familiari, il papà Sergio e la mamma Orietta, c'é anche chi ha lasciato sulla bara una sciarpa biancorossa. Al funerale erano presenti giocatori del Perugia Calcio e tifosi della società, che gli hanno dedicato cori e uno striscione: "Ti sei rialzato... hai lottato e corso fino a volare...".

Al termine, ha salutato Leonardo a nome della città il sindaco Andrea Romizi: "Leo ha donato speranza". Per la presidente della Regione Catiuscia Marini "Leonardo era energia, ottimismo e forza. Ci ha insegnato la capacita di reagire".

L'uscita del feretro dal Duomo é stata accompagnata dal lancio in cielo di palloncini gialli di Avanti Tutta.