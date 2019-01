Nuova palestra scuola Fanciulli Arrone

(ANSA) - ARRONE (TERNI), 30 GEN - Servirà per le attività scolastiche e per le associazioni sportive la palestra dell'istituto comprensivo "Fanciulli" di Arrone: i lavori di miglioramento energetico sono stati presentati dalla presidente della Regione, Catiuscia Marini, e dal sindaco, Loreto Fioretti, alla presenza della Giunta e del Consiglio comunale, delle autorità religiose e civili, dei dirigenti e degli insegnanti della scuola e dei bambini che frequentano l'istituto.

Con un investimento di 156 mila euro è stata potenziata la resa energetica della palestra grazie ai lavori finanziati dalla Regione con fondi europei.

Parlando agli allievi e alle autorità, Marini ha sottolineato come sia un "investimento cospicuo con il quale si risparmiano 15 mila megawatt di energia e si riducono notevolmente le emissioni di CO2 in atmosfera". "Un obiettivo che abbiamo potuto raggiungere - ha aggiunto - grazie ad una misura che per noi era strategica e che abbiamo chiamato 'smart buildings'".