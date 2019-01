Zamberletti, cordoglio volontari Prociv

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - La Consulta del volontariato di protezione civile regionale umbra si unisce al cordoglio per la morte di Giuseppe Zamberletti.

"Il padre della Protezione civile italiana - è detto in una nota - ha avuto sempre ben chiara la necessità della collaborazione fra gli enti nella risoluzione delle emergenze"; "se oggi in Umbria esiste un volontariato che lavora con efficacia ed efficienza in libere associazioni di cittadini e gruppi comunali con la finalità di soccorrere la comunità nelle grandi emergenze lo si deve, primo fra tutti anche solo per ordine di tempo, alla figura carismatica di un legislatore visionario ed innovatore come era Zamberletti. Continueremo a citarlo nei corsi di formazione in ogni pubblica manifestazione come il padre della Protezione civile moderna in modo da tramandare il suo ricordo ed insegnamento. Ci auguriamo che il suo lascito permanga anche nella futura Legge regionale umbra del volontariato datata 1988 che speriamo vedrà la luce nei prossimi mesi".