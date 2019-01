Regione sostiene efficientamento energetico

"Grazie al sostegno agli investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energie rinnovabili intendiamo incentivare una capacità di competere delle imprese ispirata alla sostenibilità": lo ha detto il vicepresidente della Regione con delega allo sviluppo economico, Fabio Paparelli, nel comunicare l'operatività dell'avviso regionale per il sostegno agli investimenti delle imprese e dei liberi professionisti.

"La Strategia energetico ambientale regionale 2014-2020 - rileva Paparelli -, ha l'obiettivo di diminuire il consumo ed incrementare la produzione da fonti rinnovabili. Con l'operatività dell'avviso regionale, per cui le domande possono essere presentate fino al 20 febbraio 2019, e che segue tre precedenti avvisi pubblicati dal 2015 al 2017, abbiamo stanziato 3 milioni di euro, uno riservato alle imprese dell'area di crisi complessa Terni-Narni, a favore delle piccole, medie e grandi imprese di tutti i settori produttivi non agricoli, oltre che ai liberi professionisti".