Perugia ha ricordato Silla Baglioni

A poco più di quattro mesi dalla scomparsa, Perugia ha ricordato Mario Silla Baglioni, sindaco dal 1987 al 1990, nonché assessore allo Sport alla metà degli anni '70, le stagioni del "Perugia dei miracoli" di Ilario Castagner. Lo ha fatto con un convegno alla sala dei Notari.

Della figura di Silla Baglioni, come politico (fu esponente del Psi locale) e come rappresentante delle istituzioni hanno parlato Luciano Lisci, ex segretario del Psi, Walter Novellino e Franco Vannini. "Mario Silla Baglioni - ha detto l'assessore Massimo Perari - ha amato tanto la nostra città; a testimoniarlo resta una sua frase celebre quando disse che avrebbe sempre scelto un solo giorno da sindaco di Perugia piuttosto che un incarico duraturo da parlamentare". Nell'occasione è stato consegnato ad alcuni giornalisti sportivi iscritti all'Ordine da 40 anni il Baiocco d'argento: Elio Clero Bertoldi, Stefano Dottori, Remo Gasperini, Mario Mariano, Guglielmo Mazzetti, Giuseppe Occhioni e Gianfranco Ricci.