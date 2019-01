Inaugurata mostra dedicata a Andy Warhol

E' stata Francesca Testasecca, ex Miss Italia, a tagliare il nastro dell'inaugurazione della mostra antologica dedicata ad Andy Warhol e alla pop art presso il Centro servizi camerali "Galeazzo Alessi" di Perugia. Dove vengono proposte oltre 120 opere tra grafiche storiche, litografie, serigrafie e offset firmate.

"Andy Warhol in the City" porterà fino al prossimo 17 marzo alla scoperta della carriera dell'artista statunitense, pittore, scultore, fotografo e regista, scomparso nel febbraio 1987 a 59 anni. L'esposizione raccoglie l'adesione di numerosi collezionisti italiani sul tema pop art. (ANSA).