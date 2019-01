Nuovo seminario Scuola umbra pa

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - "Il seminario organizzato a Villa Umbra avvia un percorso formativo in merito al nuovo quadro normativo sui temi previdenziali nella pubblica amministrazione.

Percorso formativo finalizzato a garantire a tutte le pubbliche amministrazioni la più ampia conoscenza delle modifiche apportate al sistema pensionistico, al centro del dibattito da mesi": lo ha detto Alberto Naticchioni, amministratore unico e responsabile scientifico di Villa umbra, in apertura dei lavori del seminario "Come cambiano le pensioni: approfondimenti e novità in materia previdenziale".

Sotto la lente "quota 100" e "opzione donna", la proroga dell'Ape sociale, la riduzione dell'anzianità contributiva per la pensione anticipata, la prescrizione dei contributi e la posizione assicurativa. Temi approfonditi dall'esperta Manuela Naldi, formatore nel settore previdenziale per le pubbliche amministrazioni.