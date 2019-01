Marini, dolore per scomparsa Serena Innamorati

"Mi addolora profondamente la notizia della morte di Serena Innamorati. In questo momenti di grande dolore vorrei prima di tutto esprimere il mio più sincero cordoglio e vicinanza a tutta la sua famiglia, dal padre Francesco Innamorati, al marito Massimiliano, al figlio, alla sorella ed al fratello": così la presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha voluto esprimere le sue condoglianze per la scomparsa di Serena Innamorati.

"Persona di grande intelligenza e cultura, appassionata, generosa, - ha scritto la presidente Marini - Serena ha offerto sempre un contributo prezioso innanzitutto per la crescita della conoscenza e dell'istruzione, nei tanti ruoli che ha ricoperto, a partire dalla Biblioteca Augusta di Perugia, dove per lunghi anni è stata archivista, bibliotecaria e infaticabile animatrice della vita culturale cittadina. In questi ultimi anni, poi, l'ho molto apprezzata per il suo servizio svolto a Bruxelles al Parlamento Europeo".