A Perugia master di scrittura seriale

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - Un master di scrittura seriale di fiction viene organizzato dal Centro italiano di studi superiori per la formazione e l'aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, che ha sede a Perugia, in collaborazione con la Rai-Direzione Rai fiction e con il sostegno dell'Associazione produttori televisivi.

Giunto alla terza edizione, si rivolge ai giovani che vogliano entrare nel mondo della scrittura e della produzione televisiva e cross mediale, facendo tesoro delle esperienze più recenti sia nel campo della produzione di fiction italiana che di quella internazionale.

Il Master - è detto in un comunicato dei promotori -, costituito da lezioni teoriche e pratiche e da attività collettive e individuali assistite dalla collaborazione di tutor, si strutturerà su cinque moduli di lezioni ed esercitazioni articolati in 18 settimane, per una durata complessiva di 640 ore di lezione e 40 di proiezioni.