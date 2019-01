Tifosi Sir sostengono Leonardo Cenci

Anche i tifosi della Sir sono con Leonardo Cenci, da anni impegnato nel volontariato con la onlus Avanti tutta per sostenere i malati di tumore e ora ricoverato all'ospedale di Perugia per l'aggravarsi della malattia che lo ha colpito da alcuni anni.

In occasione del quarto di finale di Coppa Italia con con Padova, il tifosi perugini gli hanno infatti dedicato uno striscione con scritto "Forza Leo... avanti tutta". Per Cenci ci sono stati poi cori e applausi.

La Sir si è qualificata alla final four di Coppa Italia superando Padova per 3-1. (ANSA).