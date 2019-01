Nuovo sopralluogo a Basilica Norcia

Sopralluogo tecnico alla Basilica di San Benedetto, a Norcia. "È stato necessario - ha spiegato all'ANSA la soprintendente ai Beni culturali dell'Umbria, Marica Mercalli - per decidere come meglio procedere nello svuotamento delle macerie, dato che si andrà ad affrontare la porzione più complessa, dove insistono i grandi massi del campanile".

Al sopralluogo, oltre a Mercalli, hanno preso parte Paolo Iannelli, soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma, Claudio Modena, ingegnere strutturista che ha progettato la "gabbia" metallica a protezione della facciata della stessa Basilica, e il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

"Fino ad oggi - spiega ancora la soprintendente dell'Umbria - abbiamo rimosso un terzo delle macerie ed è stato relativamente semplice viste le medie dimensioni dei blocchi, ma nella parte centrale della Basilica si dovrà procedere diversamente data la presenza, in particolare, di un pilastro che si è posizionato trasversalmente".