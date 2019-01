Nessuna grande nevicata sull'Umbria

La grande nevicata attesa sull'Umbria non c'è stata.

Durante la notte, complice un leggero rialzo delle temperature minime, le precipitazione a carattere nevoso si sono infatti concentrate solo a quote superiori ai 600-700 metri, mentre in pianura - come nella zona del folignate dove erano attese abbondanti al punto che il sindaco aveva deciso la chiusura delle scuole - durante la notte è caduta solamente un pò di neve mista ad acqua.

Imbiancati invece i valichi dell'Appennino umbro-marchigiano e il passo della Somma, tra Spoleto e Terni. Non risultano problemi alla viabilità sulle principali strade della regione, come riferisce la polizia stradale.