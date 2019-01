Marini, chi paga gioco oca su migranti?

Arrivano in Umbria 15 dei migranti trasferiti dal Cara di Castelnuovo di Porto. "Noi ovviamente accogliamo... ma a che gioco si sta giocando e chi paga il gioco dell'oca del Ministro tutto ordine?": è quanto scrive la presidente della Regione Catiuscia Marini sul suo profilo Facebook.

"Ora attendo di sapere - afferma ancora Marini - in quale splendida cittadina umbra saranno collocati dai prefetti e soprattutto quali sono le strutture di accoglienza e le relative risorse. Insomma vengono interrotti i progetti di integrazione in corso, tolti i bambini dalle scuole per spostarli di 80 chilometri. Se non fosse tutto vero - conclude Marini - sarebbe una cosa da barzelletta". (ANSA).