In Umbria neve 'solo' a quote collinari

Solo deboli nevicate sparse a quote collinari hanno interessato nella nottata l'Umbria. I maggiori accumuli, stando al monitoraggio del centro funzionale della Protezione civile regionale, si sono registrati sulla dorsale appenninica e spiccano i 74 centimetri sul Monte Cucco, i 27 di Forca Canapine e i 26 di Armenzano, località a ridosso del Monte Subasio.

Nel resto della regione le nevicate hanno solamente imbiancato il paesaggio, come sui monti Martani o sul passo della Somma, tra Terni e Spoleto. Nevicate che non hanno creato alcuna criticità alla viabilità principale della regione.

Al posto della neve in molte zone pianeggianti è caduta la pioggia, come nell'area del Folignate-Spoletino, ma anche tra Narni, Amelia e Collepepe.

La mancanza di un'intesa nevicata è stata dovuta a un leggero rialzo delle temperature, in particolare a quote basse.