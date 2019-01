Convegno su 'Sla, nemico da scoprire'

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Ricercatori scientifici, medici, magistrati, calciatori e giornalisti insieme in Umbria per discutere di Sla, patologia rara degenerativa, complessa da diagnosticare e da affrontare. A Foligno, il 25 gennaio a partire dalle 15 a Palazzo Trinci, si terrà infatti un convegno nazionale intitolato "Sclerosi laterale amiotrofica, un nemico da scoprire".

Un evento, patrocinato dalla Regione, che ha l'obiettivo di fare luce e tenera alta l'attenzione su questa malattia, mettendo a confronto diversi esperti, con uno sguardo particolare sul mondo del calcio.

Ad aprire i lavori sarà l'assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Luca Barberini. Al convegno parteciperanno anche il giudice Raffaele Guariniello e Damiano Tommasi, ex calciatore di serie A e presidente dell'Associazione italiana calciatori.