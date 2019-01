Bimba in auto mentre sono in locale

Hanno trascorso la serata, in pizzeria e a pattinare, insieme alla sorellina di uno di loro, poi invece che riaccompagnarla a casa a dormire, sono andati in un locale notturno, lasciando la piccola chiusa in auto all'esterno del locale: per questo un ventitreenne e un trentatreenne dell'est europeo sono stati denunciati a piede libero per abbandono di minore in concorso dalla squadra volante di Terni.

A segnalare l'episodio, sabato sera, è stata la mamma della bambina e del ventitreenne che, dopo essersi preoccupata non vedendo rincasare la figlia, aveva iniziato a chiamarla. Venendo così a sapere che si trovava nell'auto da sola, con la musica della radio a farle compagnia. Immediate le ricerche dei due giovani e del veicolo, rintracciato verso le 10 di domenica, quando una pattuglia della polizia stradale, transitando sotto l'abitazione della minore, ha visto che i tre stavano rincasando.