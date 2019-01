Atti osceni davanti ad asilo, denunciato

È stato notato davanti ad una scuola materna e elementare del centro di Terni compiere atti osceni, proprio al momento dell'uscita dei bambini: una volta bloccato l'uomo, un nigeriano di 48 anni, è stato denunciato a piede libero dalla squadra volante.

La segnalazione al 113 - spiega la questura - è arrivata da un passante. Immediato l'intervento dei poliziotti, che si trovavano nei pressi.

Dal controllo in banca dati della polizia, è emerso che l'uomo, disoccupato e con un regolare permesso di soggiorno, aveva numerosi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e maltrattamenti in famiglia.