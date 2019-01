Scuole chiuse in diversi comuni per neve

Sono diversi i sindaci umbri che hanno deciso la chiusura delle scuole il 23 gennaio a causa del rischio neve.

Tra i centri dove sono state sospese le lezioni ci sono Foligno, Spoleto, Cannara, Montefalco, S. Venanzo, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Parrano, Porano, Castel Giorgio, Ficulle e Monteleone di Orvieto.

La precipitazione ha interessato diverse zone dell'Umbria ma in maniera non particolarmente intensa. Fiocchi di neve misti a pioggia anche su Perugia e Terni. Non vengono comunque segnalati particolari disagi.

Per quanto riguarda le strade ha nevicato in particolare sui valichi dell'Appennino. Le strade principali sono comunque libere e la circolazione - riferisce la polizia stradale - risulta regolare.