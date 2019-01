Primi fiocchi neve su Perugia

Primi fiocchi di neve, mista a pioggia, sul centro di Perugia e su diverse zone del capoluogo, così come in altre aree dell'Umbria.

La polizia stradale ha riferito che la circolazione è regolare e senza difficoltà dovunque.

La protezione civile ha già emesso un "avviso di criticità" che prevede l'allerta "arancione", cioè "moderata" per rischio neve sull'Umbria dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani.

In base alle previsioni presenti sul sito del Centro funzionale la precipitazione è attesa inizialmente sui rilievi oltre i 500-600 metri, con quota in calo dal tardo pomeriggio e in serata fino a ai fondovalle (200-300 metri). Temperature stazionarie o in lieve calo. (ANSA).