Nevica in provincia Terni, scuole chiuse in diversi comuni

Nevica su alcune zone della provincia di Terni e qualche fiocco è caduto anche in città.

Le zone maggiormente interessate ai fenomeni sono quelle del monte Peglia e di Montecchio, dove vengono registrati dai cinque ai dieci centimetri di neve.

Il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole per oggi.

I mezzi della Provincia sono al lavoro per rimuovere la neve dalle carreggiate ed assicurare i necessari di livelli di sicurezza e percorribilità.

Neve, pur se con minore intensità, si registra anche nel narnese-amerino e in alcune zone fra Montecastrilli ed Acquasparta, soprattutto oltre i 400-500 metri.

La situazione - rende noto sempre la Provincia - è al momento sotto controllo e non risultano particolari criticità. Tutte le squadre di pronto intervento sono allertate e in attività, in caso di necessità.



Visto il Bollettino di criticità emesso dalla Regione Umbria, a causa delle avverse condizioni meteo previste sul territorio comunale, il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani ha emesso l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale dalle 14 del 22 gennaio.

Anche il sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci, ha disposto la chiusura delle scuole con un’ordinanza emessa a seguito delle precipitazioni nevose