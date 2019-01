Lega, plauso a polizia penitenziaria

"Un plauso alla professionalità degli agenti di polizia penitenziaria che con un grande lavoro di controllo e di azione nell'immediato hanno sventato un potenziale attacco alla sicurezza del vescovo di Spoleto, Renato Boccardo" è stato rivolto dai parlamentari umbri della Lega, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Luca Briziarelli, Simone Pillon, Donatella Tesei. A loro avviso "questo episodio a riprova del fatto che la sicurezza dei nostri territori passa anche per la sicurezza delle carceri".

"Dobbiamo tenere alto il livello di guardia - hanno sostenuto i parlamentari della Lega - non solo sui cosiddetti radicalizzati, ma anche su coloro i quali vengono avvicinati dentro e fuori dalle carceri dai radicalizzati, perché questo odio che viene seminato potrebbe trasformarsi in volontà di offendere la nostra civiltà".