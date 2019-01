Campagna raccolta pannolini-pannoloni

Ha l'obiettivo di potenziare ulteriormente la raccolta differenziata a Perugia la campagna di comunicazione dedicata al servizio per pannolini e pannoloni che coinvolgerà asili nido comunali e privati, le farmacie comunali e della Usl Umbria 1.

E' stata realizzata grazie a una collaborazione tra Gesenu, Comune, Afas e Usl, finalizzata alla promozione e diffusione del servizio. La campagna di comunicazione coinvolgerà 13 farmacie comunali, nove centri di salute e sette consultori. L'accordo - è detto in una nota del Comune di Perugia - prevede che sia le farmacie comunali sia le strutture dell'Usl Umbria 1, Centri di salute e consultori del perugino, distribuiscano ai cittadini potenzialmente interessati i materiali di comunicazione realizzati da Gesenu. In programma anche un'apposita attività formativa a favore dei dipendenti delle farmacie, nonché dei responsabili delle strutture sanitarie. Per raggiungere un maggior numero di utenze, che così potranno fare richiesta del servizio a Gest-Gesenu.