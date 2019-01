Assessore Umbria, forse a breve novità E45

"Non è escluso che nelle prossime 24-36 ore possano esserci positive novità" per la riapertura del viadotto Puleto lungo la E45 e quindi per riattivare il traffico sull'intero tratto stradale. Lo ha annunciato l'assessore alle Infrastrutture della Regione Umbria, Giuseppe Chianella, che ha partecipato a Roma a un incontro convocato dal ministro Danilo Toninelli.

"Ho rappresentato al ministro, innanzitutto la necessità di sollecitare la procura di Arezzo ad un rapidissimo confronto con Anas affinché si possa al più presto riaprire, anche parzialmente, il viadotto e, conseguentemente, riattivare il traffico sull'intera tratta della E45. Il ministro ha assicurato tutti i presenti di condividere questa richiesta. Il ministro, inoltre, sulla base delle tante richieste giunte non solo da me, ma anche da tutti gli altri rappresentati dei territori, ha annunciato la piena disponibilità ad avviare, insieme ad Anas, importanti interventi di riqualificazione della viabilità secondaria al servizio della E45".