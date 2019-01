Assemblea, Giunta si attivi per E45

L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità una mozione, a firma dei capigruppo della maggioranza, Gianfranco Chiacchieroni (Pd), Silvano Rometti (Socialisti) e Attilio Solinas (misto Mdp), che impegna la Giunta ad attivare "tutte le possibili iniziative volte a gestire il superamento della grave situazione emergenziale creatasi sull'arteria della E45 per scongiurare l'isolamento della regione, che penalizzerebbe pesantemente le imprese umbre già costrette a far fronte alle problematiche di una ripresa sempre più difficile da perseguire".

Illustrando l'atto in Aula Chiacchieroni ha ricordato che "la E45 è una delle arterie stradali più importanti dopo l'Autostrada del sole per il passaggio soprattutto dei mezzi pesanti" e che "la circolazione dei mezzi che transitano in Umbria è di fatto fortemente penalizzata". "Tale circostanza - ha aggiunto - crea notevoli disagi a tutto il sistema produttivo regionale".