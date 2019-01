A Perugia mostra su Warhol e pop art

Il mito di Marilyn Monroe, il fascino di Liz Taylor e Liza Minnelli, il carisma di Mao Zedong e Che Guevara, ma anche le storiche bottiglie di Coca Cola, le leggendarie lattine di zuppa Campbell's, i Flowers e tante altre installazioni grafiche ideate dal padre della pop art: tutto questo potrà essere ammirato dal 26 gennaio al 17 marzo a Perugia con la mostra antologica dedicata ad Andy Warhol.

"Andy Warhol in the City", il titolo dell'esposizione presentata alla Galleria del Barton park di Perugia (una delle sedi espositive), prevede oltre 120 tra grafiche storiche, litografie, serigrafie e offset. Si tratta di un ritorno (a distanza di 10 anni dalla prima proprio a Perugia) e di "un nuovo punto di partenza", come hanno commentato gli organizzatori dell'agenzia Pubbliwork eventi e dell'associazione nazionale New factory art, che raccoglie l'adesione di numerosi collezionisti italiani di Warhol e sul tema pop art.