Thom Yorke protagonista a Umbria jazz

Thom Yorke sarà tra i protagonisti di Umbria jazz. Si esibirà infatti all'arena Santa Giuliana di Perugia il 20 luglio alle 21.30.

Yorke - ha annunciato il festival umbro - eseguirà brani dalle sue opere da solista, come The Eraser, Tomorrow's Modern Boxes e Atoms For Peace's Amok con il produttore-collaboratore di lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri.

Cantautore, polistrumentista, il compositore britannico e storico frontman dei Radiohead, è uno dei cantanti considerati più importanti e influenti del nuovo millennio, inserito nella lista dei 100 migliori di sempre secondo Rolling Stone.

"The Eraser" è il titolo del suo primo album solista, pubblicato nel 2006 e prodotto da Nigel Godrich.

Nel 2014 viene pubblicato a sorpresa il secondo album solista di Yorke, "Tomorrow's Modern Boxes".