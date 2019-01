Porzi presidente Conferenza Assemblee Ue

Con una cerimonia a Palazzo Cesaroni, la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Donatella Porzi ha assunto la guida della Conferenza delle Assemblee legislative regioni europee, Calre. Eletta a novembre a Horta (Azzorre) sarà in carica fino al gennaio del 2020.

Al passaggio di consegne tra la presidente uscente della Calre Ana Luisa Luis (presidente Regione Azzorre) e Porzi hanno preso parte anche la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini e rappresentanti di varie Assemblee legislative italiane ed europee.

"Sarà un anno di presidenza impostato sul tema dei diritti" ha detto Porzi. "I gruppi di lavoro della Calre - ha aggiunto - continueranno in un'esperienza positiva di confronto, ascolto e condivisione delle istanze di ogni singola regione. Nella consapevolezza che ascoltarci, cercare di portare al cuore dell'Europa le problematiche, sia la formula migliore per costruire un'Europa della quale sentiamo una grande importanza".