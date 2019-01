Nevica sul valico di Colfiorito

Nevica stamani sul valico di Colfiorito al confine tra Umbria e Marche. La polizia stradale non segnala comunque problemi per la circolazione che è regolare.

Dalle previsioni meteo del centro funzionale della Protezione civile regionale emerge intanto sull'Umbria sono attese domani nevicate fino in pianura a partire. Con temperature che scenderanno ancora.

Domani la neve è attesa su quasi l'intera regione, fatta salva la parte sud occidentale, con la quota che si abbasserà fino ai 300 metri e in serata le precipitazioni interesseranno anche le aree pianeggianti. Previsto ancora un ulteriore calo delle temperature.

Per mercoledì è previsto un lieve, ma temporaneo, miglioramento.