Malagò e amici Cenci, #Avanti tutta

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - "Questa mattina il nostro Leo avrebbe dovuto partecipare a Roma a 'La corsa di Miguel' insieme al suo amico Giovanni Malagò e al loro gruppo 'Brigata Roma'.

Visto che Leo non è potuto andare, gli altri hanno deciso di correre in suo onore indossando delle magliette con su scritto #Avanti tutta. Grazie a tutti per la vostra sensibilità e voglia di dimostrare affetto al nostro presidente": è il contenuto di un post su Facebook pubblicato dall'associazione Avanti tutta, la onlus fondata da Leonardo Cenci per il sostegno ai malati oncologici.

Intanto - riferisce l'associazione - restano stabili le condizioni (che si sono aggravate negli ultimi giorni) di Cenci, il perugino ricoverato nell'ospedale del capoluogo umbro perché da tempo malato di tumore, diventato un simbolo della lotta alla malattia e sul cui stato di salute anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto informazioni.