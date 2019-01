Chiavi container clausura a suore Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Consegnate le chiavi del container di "clausura" alle dieci monache benedettine di Norcia che, dal giorno della grande scossa di terremoto del 30 ottobre 2016, erano state costrette a lasciare la città per trasferirsi a Trevi.

Domenica pomeriggio il sindaco Nicola Alemanno e la madre badessa Caterina Corona hanno tagliato il nastro inaugurando così il monoblocco temporaneo che ospiterà le religiose fin quando il monastero di Sant'Antonio non sarà stato ristrutturato. Il container è stato sistemato nel cortile del monastero e qui le suore potranno riprendere, in parte, anche le loro attività lavorative. In attesa del ritorno ufficiale, la data prevista è quella del 10 febbraio prossimo, festa di Santa Scolastica, è stato possibile visitare l'alloggio dove vivranno le dieci sorelle. Nel container, oltre alle camere, è presente anche uno spazio mensa e una cappella dove pregare.