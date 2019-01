Petrucci, voglia di cominciare su Ducati

E' già pronto ad affrontare la prima stagione in MotoGp su una Ducati ufficiale e Danilo Petrucci, giovane pilota di Terni, "non vede l'ora di cominciare".

"Era stato già stupendo a Valencia - ha sottolineato Petrucci -, la prima volta che sono sceso in pista con una Ducati ufficiale. Non mi sento rilassato ma consapevole sì, so di aver svolto un buon lavoro durante l'inverno. Non vedo l'ora di affrontare i test di Sepang. Posso solo imparare da Andrea (Dovizioso, suo compagno - ndr), siamo una grande squadra.

Insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi, motivando l'un l'altro. Il mio è quello di essere soddisfatto al termine della stagione". "Voglio essere un pilota Ducati per tanti anni" ha concluso Petrucci.