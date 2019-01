La Ternana esonera l'allenatore De Canio

La Ternana calcio (Lega Pro, girone B) ha esonerato l'allenatore Luigi De Canio. A comunicarlo sono stati il presidente Stefano Ranucci e il direttore sportivo Luca Leone, dopo la sconfitta in casa, per 1-0, contro il Fano.

"Ci aspettavamo una partita e un risultato diverso, nelle prossime ore comunicheremo il nome del sostituto" hanno spiegato i due dirigenti in conferenza stampa.

De Canio era stato ingaggiato lo scorso febbraio dalla Ternana con un contratto triennale. Dopo la retrocessione di giugno dalla serie B alla Lega Pro, quest'anno obiettivo della società è la promozione. I rossoverdi sono attualmente quinti con otto vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte.