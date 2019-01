Cgil Perugia pronta a mobilitazione

La Cgil di Perugia è "pronta alla mobiltazione" per morti e infortuni sul lavoro, allarme infrastrutture e ricostruzione post-terremoto "che non parte".

Lo ha annunciato il segretario Filippo Ciavaglia.

"Quello che sta succedendo - ha sottolineato Ciavaglia in una conferenza stampa -, sia sul fronte delle morti sul lavoro (già tre nel 2019 in provincia di Perugia, che si sommano alle 14 del 2018), ma anche da un punto di vista economico e infrastrutturale, non può certo lasciarci indifferenti. Crediamo che il quadro economico e sociale che abbiamo davanti sia assolutamente preoccupante e la chiusura della E45 è un ulteriore colpo durissimo per il territorio. Dall'altra parte della provincia invece c'è la ricostruzione post-terremoto che non è sostanzialmente ancora partita, mentre permane forte incertezza rispetto alla conferma di strumenti fondamentali, quali il durc con congruità, che sono garanzia di legalità e sicurezza sul lavoro".