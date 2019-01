Nuova risonanza magnetica a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 18 GEN - In arrivo, al "San Giovanni Battista" di Foligno, una nuova risonanza magnetica di ultima generazione. L'Azienda Usl Umbria 2 tramite il Servizio Acquisizione Beni e Servizi ha infatti disposto l'acquisto di un nuovo Tomografo a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 tesla e relativi accessori, da destinare al dipartimento di diagnostica per immagini del presidio ospedaliero, diretto dal dr. Gianfranco Pelliccia, in sostituzione dell'attrezzatura di proprietà attualmente in uso.

L'acquisto - riferisce una nota della stessa Usl - è stato effettuato mediante adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) e relativi accessori, stipulato da Consip a seguito di procedura di gara espletata dalla stessa società. Il prezzo dell'attrezzatura, comprensivo dei relativi accessori, è pari a 690.507,80 euro (iva inclusa).