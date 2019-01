Carabinieri donano il sangue

(ANSA) - PERUGIA, 18 GEN - Anche i carabinieri scendono in campo per sopperire alla richiesta di sangue che normalmente aumenta nei mesi invernali, caratterizzati dall'epidemia influenzale. Numerosi i militari che hanno aderito all'iniziativa a titolo volontario, recandosi nella mattinata del 18 gennaio ai servizi immunotrasfusionali degli ospedali di Perugia e Terni.

"E' da molto tempo che i carabinieri collaborano con il nostro servizio - sottolinea il direttore del servizio immunotrasfusionale dell'Azienda ospedaliera di Perugia Mauro Marchesi - rispondendo con sollecitudine ai nostri appelli e alle esigenze della popolazione". Un esempio per tutti i cittadini che si fa ancora più importante in questi ultimi anni caratterizzati da un calo preoccupante delle donazioni.

Augusto Scaccetti, direttore del servizio immunotrasfusionale dell'Azienda ospedaliera di Terni, spiega, in una nota, che "i donatori purtroppo sono andati costantemente diminuendo negli ultimi tre anni".