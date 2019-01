Colonna fumo per incendio Ast Terni

Una colonna di fumo si è alzata dal reparto Pix2 dell'Ast di Terni a causa di un incendio divampato nei pressi di un impianto.

In base a quanto si apprende le fiamme, spente in pochi minuti dal personale interno all'azienda, hanno interessato un serbatoio di recupero di acqua, olio e acidi durante un'operazione di manutenzione e bonifica. Sono in corso accertamenti sulle cause.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non vengono segnalati danni a cose o persone.



Il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati esprime "viva preoccupazione per l'ennesimo incidente, accaduto all'Ast di Terni". Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Cesaroni. "Per questo - sostiene Liberati - urgono certamente nuove visite ispettive in Thyssen a livello regionale e nazionale, nonché da parte delle competenti autorità". Secondo il capogruppo del M5s "è venuto il momento di chiarire tante cose, tra cui lo stato di obsolescenza degli impianti e l'organizzazione interna del lavoro".