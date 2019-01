Rinnovato il Centro di salute di Tavernelle

Inaugurato il rinnovato Centro di salute di Tavernelle.

Andrea Casciari, direttore generale della Usl Umbria 1, ha parlato di "un investimento complessivo di oltre 200 mila euro che ha consentito l'installazione dell'impianto di climatizzazione, l'adeguamento dell'impianto antincendio, il miglioramento del comfort ambientale e la riqualificazione della palestra per la riabilitazione. Oltre agli interventi strutturali, abbiamo attuato un significativo percorso di riorganizzazione dei servizi dell'intera area del Trasimeno, per garantire un'offerta mirata alle esigenze dei cittadini".

"Questa iniziativa - ha evidenziato l'assessore regionale Luca Barberini - s'inserisce nel percorso, avviato da tempo in Umbria, per il potenziamento della rete dei servizi sanitari di territorio. In questo quadro, particolare attenzione è stata rivolta agli interventi di assistenza territoriale e alla medicina di prossimità nella zona del Trasimeno".