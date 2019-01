Ics e Gepafin per impiantistica Umbria

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - L'Istituto per il Credito Sportivo e Gepafin spa, finanziaria della Regione Umbria che supporta Piccole e Medie Imprese, hanno stipulato una convenzione rivolta alle società che gestiscono attività sportive e culturali per il rilascio di garanzie su mezzi propri e su fondi pubblici utili alla concessione di finanziamenti sia breve che a medio-lungo termine. A siglare l'accordo presidente dell'Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi e il presidente di Gepafin, Salvatore Santucci. Gepafin potrà rilasciare una garanzia, a valere sui fondi individuati dalla convenzione, che assisterà ciascun finanziamento fino all'ammontare dell'80% del credito vantato dall'Istituto di Credito Sportivo nei confronti del beneficiario. Tale iniziativa, la prima el panorama nazionale, è tesa a sostenere un significativo rilancio degli investimenti nel settore sportivo e culturale, compresa la valorizzazione di immobili storici, favorendo così progetti di sviluppo economico ed occupazionale.