In 59 da Umbria a Giornate gioventù

Saranno 59 gli umbri che parteciperanno a Panama alla Giornata mondiale della gioventù, dal 22 al 27 gennaio, con Papa Francesco dal tema "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola".

L'Umbria è tra le regioni italiani con più partecipanti all'iniziativa. L'episcopato sarà rappresentato dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei.

"La Giornata Mondiale della Gioventù - afferma mons. Renato Boccardo arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra - è sempre un'occasione di festa, di riflessione, di interculturalità. Dunque un momento che offre preziosi stimoli formativi umani e cristiani. Auguro allora ai giovani umbri di saper approfittare con sapienza di questo 'tempo di grazia' perché tornando a casa siano ogni giorno di più portatori credibili e testimoni gioiosi del messaggio evangelico per la costruzione della civiltà dell'amore anche in questa nostra regione". (ANSA).