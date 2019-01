Hiromi cancella tour, niente Umbria jazz

Hiromi ha cancellato il tour estivo negli Stati Uniti e in Europa previsto per l'estate 2019.

Non sarà quindi a Umbria jazz, come invece era previsto. Il concerto in programma il 15 luglio all'arena Santa Giuliana vedrà quindi sul palco Michel Camilo, oltre al confermato George Benson.

Umbria jazz ha spiegato che Hiromi ha dichiarato di essere "molto dispiaciuta", ma ha preferito seguire il consiglio del suo medico che le sconsiglia viaggi durante la gravidanza.

Camilo, pianista dominicano, è da tempo una delle stelle della musica centroamericana e nel suo Paese è una specie di leggenda. Alla base di tutto c'è una padronanza assoluta dello strumento, al servizio però di una naturale musicalità. Michel attinge a molti fonti, dal jazz alla musica classica (studi e diploma al Conservatorio di Santo Domingo, membro a 16 anni della orchestra sinfonica nazionale della Repubblica Dominicana), dall'enorme patrimonio popolare ai ritmi del Caribe.