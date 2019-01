Bartolini, più scuole senza 'barriere'

"È di circa il 38 per cento del totale il numero di edifici scolastici in Umbria che oggi risultano 'accessibili' e, dunque, prive di barriere architettoniche. Un numero doppio rispetto a quattro anni fa": lo sottolinea l'assessore regionale all'Istruzione, Antonio Bartolini. "Un risultato che è stato possibile raggiungere - prosegue - grazie al lavoro svolto in questi anni, in direzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, non solo dalla Giunta regionale, ma anche da moltissimi amministratori delle Province e dei Comuni della nostra regione".

Secondo l'assessore, "in virtù di questo grande lavoro in Umbria è stato possibile migliorare notevolmente proprio l'accessibilità delle nostre scuole, e di abbattere le tante barriere fisiche che ne impediscono la piena fruibilità, soprattutto per quanti hanno disabilità".