Guida in stato ebbrezza, denunciata

Si era messa alla guida con un tasso alcolemico di oltre cinque volte superiore al consentito, una cittadina sudamericana residente nella zona identificata dai carabinieri di Orvieto nel corso di alcuni controlli sulle strade del territorio. E' stata quindi denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica ed ubriachezza Alla donna - riferisce l'Arma - è stato infatti riscontrato nel sangue un tasso alcolemico di oltre 3 grammi per litro.

Nel complesso, durante i controlli, le pattuglie dei carabinieri, sia in divisa sia in borghese, hanno controllato tutto il territorio dell'orvietano, in particolare la zona tra Fabro e Orvieto. Fermando un centinaio di auto e identificando oltre 200 persone, alcune delle quali anche all'interno di esercizi pubblici. (ANSA).