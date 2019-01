Via procedure selezione dg sanità

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Salute, Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini, ha dato il via libera alle procedure di selezione, mediante avviso pubblico, per il conferimento di incarichi di direzione generale presso le quattro Aziende sanitarie regionali e per la costituzione degli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario.

Nel primo caso il bando scadrà il 21 gennaio prossimo, mentre nel secondo il 31 gennaio.

Gli incarichi degli attuali direttori generali delle Aziende sanitarie regionali scadranno il 31 marzo.