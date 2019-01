Nuova apparecchiatura ospedale Assisi

Una nuova risorsa diagnostica avanzata per la diagnosi dei casi più complessi di incontinenza urinaria, è disponibile presso l'ospedale di Assisi della Usl Umbria 1, grazie alla collaborazione tra la dottoressa Wilma Rociola, responsabile dell'ambulatorio di Uroginecologia e urodinamica e l'equipe della Radiologia diretta dal dottor Valter Papa.

"La videourodinamica è considerata l'esame gold standard nelle disfunzioni minzionali neurogene e nei casi di incontinenza urinaria-ostruzione dove persiste il dubbio diagnostico - ricorda Andrea Casciari, direttore generale dell' Usl Umbria 1 - e viene svolta in pochissimi centri in Italia. Si tratta di un fiore all'occhiello non solo per l'ospedale di Assisi ma per tutta la sanità regionale. Esami analoghi infatti vengono svolti presso l'Unità spinale dell'azienda ospedaliera di Perugia, ma solo per pazienti con vescica neurologica da lesione midollare".