Narni protagonista per cinema e tv

Narni protagonista di cinema e tv grazie ad una doppia iniziativa: è stata infatti scelta della troupe della fiction Rai 'Che Dio ci aiuti' per girare alcune scene con i droni, mentre sono all'inizio le riprese di Shortcut, un lungometraggio della Play Entertainment, in co-produzione con Camaleo e Sternenberg Films, in lavorazione alle Gole del Nera.

"Il nuovo anno è iniziato nel segno del cinema, un settore sul quale Narni da diversi anni punta per promuovere l'immagine della città e del territorio ed integrare l'offerta turistica", spiega l'assessore comunale alla cultura, Lorenzo Lucarelli.